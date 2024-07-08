وزير الداخلية العراقي يكشف أجندة زيارته إلى الكويت

2024-07-08 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، عن تفاصيل مباحثات ثنائية عقدها مع كبار المسؤولين في الكويت.

وكان الشمري، قد أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، التي وصلها أمس الأحد، والتقى خلالها أمير دولة الكويت، ووزير الداخلية الكويتي، ومسؤولين آخرين.

وقال الشمري في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه بحث مع نظيره الكويتي فهد يوسف سعود، سبل تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين".

وأضاف أنه ناقش كذلك، التنسيق الأمني وتبادل المعلومات للتصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة، بالإضافة إلى خطوات مكافحة المخدرات وتجفيف مصادرها".

وأشار وزير الداخلية العراقي، إلى أن "اللقاء مع نظيره الكويتي، شهد أيضاً مناقشة تسهيل منح سمات دخول العراقيين إلى الكويت".