2024-07-08 21:24:07 - المصدر: منصة إيشان

رد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليوم الاثنين على رسالة وجهها له أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مؤكدا أن دعم المقاومة متجذر في سياسة إيران الأساسية. وجاء في رسالة بزشكيان الجوابية: “لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي”، مشيرا إلى أن “دعم المقاومة متجذر […]

ظهرت المقالة عبر رسالة جوابية.. الرئيس الإيراني الجديد لنصر الله: سنستمر في دعم المقاومة بقوة أولاً على ايشان.