2024-07-08 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

••• بـيــان •••





تطرّق رئيس كتلة بابليون "ريان الكلداني" في لقاء على قناة الاولى الفضائية الى ملف الصحة في محافظة نينوى واشار الى ان الحزب الديمقراطي الكُردستاني هو الذي يدير هذا الملف في المحافظة منذ عام 2003 !!! وهذا كلام عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً

حيث تسنم منصب مدير عام صحة نينوى الدكتور ربيع ياسين بعد سقوط النظام وبعدها تسنم المنصب الدكتور صلاح الدين ذنون منذ حزيران /2005 لغاية نيسان /2014 وهو لا يمت بأي صلة الى الحزب الديمقراطي، وبعدها الدكتور محمد فاضل كشمولة لغاية نيسان /2015 وهو الاخر لم ينتمي الى الحزب الديمقراطي .

حيث لم يتدخل الديمقراطي الكُردستاني طيلة تلك الفترة في تنصيب مدير عام صحة نينوى لا من قريب ولا من بعيد ، وبالرغم من فتح مكتب تنسيقي للدائرة في مدينة دهوك لتسيير امور موظفي صحة نينوى ابان فترة النزوح القسري للفترة من 2015 لغاية 2017 لم يفرض الحزب الديمقراطي رأيه او يكلف اي شخص ينتمي اليه بإدارة المكتب التنسيقي او الموقع البديل للدائرة آنذاك ، ليتسنم بعد تحرير مدينة الموصل الدكتور ليث عبدالعزيز حبابة (من الاخوة المسيحيين) منصب مدير عام صحة نينوى خلال عام 2017 ، ليتم بعد ذلك تكليف الدكتور فلاح حسن الطائي مديرًا عامًا لصحة نينوى بتصويت من مجلس المحافظة للفترة من كانون الاول /2017 لغاية ايار /2019 وبعدها تسنم اخرين المنصب ايضًا دون اي تدخل من الحزب الديمقراطي في اختيارهم ، ليعود الدكتور فلاح حسن الطائي مجددًا مديرًا عامًا لغاية كانون الاول /2022 ، وتمت اقالته بسبب تهم الفسـ..ـاد ، دون ان يتحدث المدعو ريان الكلداني عن حجم الفساد الذي استشرى في الدائرة في حينها خلال كل تلك الفترة .

وخلال السنوات المنصرمة الماضية ايضًا لم يتسنم المنصب اي شخص ينتمي للحزب الديمقراطي سوى خلال ألاشهر الاخيرة التي تم فيها تخويل المعاون الاداري بصلاحيات المدير العام نظرًا لخلو المنصب بعد اعفاء المدير العام ، حيث اظهر فيها كفاءته وجديته في تطوير الواقع الصحي في المحافظة ومكافحته للفسـ..ـاد الذي كان مستشريًا في الدائرة طيلة الفترة السابقة .

وتحدث ايضًا عن رفده شخصياً المرضى في نينوى بالادوية من بغداد بسبب خلو مستشفيات المحافظة منها ، لذلك عليه ان يبين وبالمستندات ماذا جلب من ادوية ومستلزمات لمستشفيات المحافظة كما يدعي في حديثه والى من تم تسليمها لان ماتحدث به لايتعدى الدعاية الفارغة التي لا اساس لها على الارض وبعدها اتهم دائرة الصحة في نينوى بالفسـ..ـاد دون ان يثبت ذلك بأي دليل رسمي يستند الى الارقام والبيانات . والسؤال اذ يتحدث الكلداني عن الفسـ..ـاد الم يكن من الاجدر ان يسأل نفسه قبل ان يتهم الاخرين من اين له هذا ومن اين له الاموال اللازمة لفتح هذه القناة وتسيير اعمالها هذا عدا نفقات الارتال والحمايات التي معه وهو المعروف بأنه قبل 2003 ماذا كان يعمل وماذا كان يملك؟؟

والمستغرب ان شعار المدعو الكلداني "طرد الغرباء" من نينوى !! في حين لا نعرف يقصد من بالغرباء ؟؟ هل يقصد ما نسبته 30‎%‎ من سكان المحافظة من القومية الكوردية ؟ والذي يثبت هذه النسبة هي الاصوات التي حصلت عليها قوائم ومرشحوا الاحزاب الكوردية في نينوى خلال الانتخابات البرلمانية الماضية .





الدكتور

ماجد شنگالي

عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكُردستاني

2024/7/8