يونسكو العراق يقيم دورة لتعزيز المساءلة القانونية لسلامة الصحفيين

2024-07-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملاأقام مكتب منظمة اليونسكو، اليوم الإثنين، دورة في سياق مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة القانونية والإجراءات القضائية لسلامة الصحفيين.وقال مدير الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق ضياء صبحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نسعى من خلال هذه الدورة التي تستمر ليومين، ضمن سياق مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة القانونية والاجراءات القضائية لسلامة الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب ان نعزز الثقافة القانونية ونحصن كيفية تمكين الصحفيين من الادوات التي تحميهم من الملاحقات القانونية والقضائية".واضاف" تسعى منظمة اليونسكو الى وضع النقاط على الحروف ولدينا برنامج عمل تدريبي يضم القضاة وممثلي مفوضية حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وبعض الجهات الاخرى وبحضور الصحفيين لنشخص جميعا السبل الكفيلة لوصول الصحفي الى المعايير التي يجب العمل بها من قبل محاكم النشر والاعلام في عموم العراق ".وأوضح، " نسعى للوصول إلى نشر هذه الثقافة لدى كافة الاطراف المعنية بمعادلة حرية التعبير صحفي واعلامي وناشط ومدون وصانع محتوى والسلطات الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية ".وتابع "نطالب البرلمان بتشريعات ناهضة تساعد الصحفيين في حماية أنفسهم والوصول الى حق مكفول لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة "، مبينا ان " تلك الجهات التشريعية استمعت سابقا إلى هذه الاراء ولدينا تفاهمات مشتركة معهم كما تم تأسيس محاكم النشر والاعلام وتأسيس مجلس قضاة حرية التعبير في مجلس القضاء الأعلى مشكورا، كما نسعى إلى تأسيس وحدات وفرق فنية في محاكم النشر تساعد على فحص المحتوى والادلة الرقمية للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة ".