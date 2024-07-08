2024-07-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، أن مشروع مجاري ناحية سبع البور سيخدم أكثر من (100) ألف نسمة، فيما أشارت الى أنه سيكون بطاقة 44 ألف م3 يومياً.وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي للمحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وضعت محافظة بغداد في وقت سابق حجر أساس مشروع المجاري الاستراتيجي، والذي يندرج ضمن أولوليات واهتمام الحكومة التي رفعت شعار تحسين الخدمات وتحريك عجلة البناء والإعمار".وأضاف، أن" المشروع أبصر النور بعد سلسلة اجتماعات وتوجيهات بدأت مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2022 في اول اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر السوداني توجيهات بأن تكون الأولوية لمشاريع المجاري الاستراتيجية كونها أساس البنى التحتية في نظرة مستقبلية شاخصة ومعالجات جذرية للشروع بتنفيذ بقية الخدمات والمشاريع الفوقية".وتابع البيان، أن" السوداني وخلال زيارته السابقة الى مبنى محافظة بغداد أشرف على إحالة مشاريع المجاري الأربعة الاستراتيجية الى شركات عراقية رصينة من بينها شركة العز للمقاولات العامة والمنفذة لمشروع مجاري ناحية سبع البور، اذ تعد متخصصة ولديها أعمال مماثلة وخبرات في تنفيذ مشاريع ناجحة بعموم العراق".وأشار الى أن" مشروع مجاري ناحية سبع البور يخدم أكثر من (100) ألف نسمة، أما الطاقة التصميمية لوحدة المعالجة تصل لأكثر من (44) ألف متر مكعب في اليوم، في حين بلغت مساحة المنطقة المخدومة (8280) ألف دونم، اما طول شبكة الصرف الصحي (143) كم، وطول شبكة تصريف الامطار (126) كم، أما عدد المحطات (8) توزعت بين الصرف الصحي والأمطار".