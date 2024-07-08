2024-07-08 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، إن مشروع مجاري ناحية الوحدة في قضاء المدائن سيخدم 80 ألف نسمة بطاقة 48000 م3 يومياً .وذكر بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم في وقت سابق وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وضع حجر الأساس لمشروع مجاري ناحية الوحدة في قضاء المدائن.وأضاف البيان، أن "المشروع تبلغ طاقته 48000 متر مكعب في اليوم، ويتضمن أربع محطات للصرف الصحي و5 محطات لتصريف الأمطار، ويبلغ طول شبكة الصرف الصحي 85 كيلومترا، فيما يبلغ طول شبكة تصريف الأمطار 67 كيلومترا".وأوضح البيان، أن "مدة تنفيذ العقد ستكون 1270 يوما، وعدد السكان المخدومين 80 ألف نسمة"، مبينا، أن "المشروع الذي تشرف عليه ملاكات مديرية مجاري محافظة بغداد، تم إحالته إلى شركات عراقية رصينة متخصصة، وهي شركة اليقين وشركة المسار للمقاولات ويندرج ضمن مشاريع الاتفاقية الصينية".وأشار البيان إلى، أن "المشروع يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الحكومة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد أن رفعت شعار (تحسين الخدمات وإيجاد حلول جذرية وواقعية لمشاريع البنى التحتية) كونها الأساس وتمثل انطلاقة حقيقية لبقية الخدمات".وتابع البيان، أن "ناحية الوحدة عانت طيلة السنوات الماضية من التلوث والافتقار إلى مشاريع حقيقية في الإعمار والبناء؛ نتيجة لارتباطها بمشروع المجاري"، مشيرا إلى، أن "هذا المشروع يعد نقطة الشروع الحقيقية للنهوض بالواقع الخدمي، لمناطق عانت من المحرومية طوال العقود الماضية، في خطوة مهمة لإنعاش مناطق الأطراف وتقليل الزخم السكاني من مركز العاصمة بغداد".