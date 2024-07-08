أزمة كهرباء في ديالى بسبب إطفاء خطوط إيرانية

2024-07-08 21:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ديالى





أعلنت دائرة توزيع كهرباء الوسط في محافظة ديالى، اليوم الإثنين، 8 تموز 2024، عن تراجع في تجهيز الكهرباء من إيران.





وأوضحت الدائرة في بيانها أن "سبب التراجع الحاصل في عدد ساعات تجهيز الكهرباء يعود إلى إطفاء خطوط (ميرساد - ديالى) جهد ٤٠٠ ك.ف، وخطوط (سربيل زهاب ٧٠٦ ، ٧٠٧ - خانقين) من الدولة المجهزة".





وأضاف البيان أن "إطفاء هذه الخطوط أثر بشكل كبير في زيادة ساعات القطع والتراجع الحاد في ساعات التجهيز، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمنظومة الكهربائية في مناطق (قضاء بعقوبة، قضاء خانقين، قضاء المقدادية، قضاء الخالص، قضاء بلدروز)".