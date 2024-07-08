السوداني يدعو بزشكيان لزيارة العراق

2024-07-08 22:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، خلال اتصال هاتفي دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان لزيارة العراق بغية توطيد العلاقات والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني اجرى اتصالاً هاتفياً مع بزشكيان، قدم خلاله التهأني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك للجمهورية الإسلامية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، وفي مرحلة مفصلية عاشتها إيران، حكومةً وشعباً، بعد حادث الطائرة الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما".

وشهد الاتصال بحسب البيان "التباحث حول العلاقات الثنائية والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك في مختلف القطاعات والملفات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز مصالح البلدين الجارين وازدهار شعبيهما"، مقدماً "دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني لزيارة العراق لتوطيد العلاقات والتباحث بشأن عدد من الملفات المهمة".

من جانبه، عبر بزشكيان عن شكره للسيد السوداني، مؤكداً حرص بلاده على توسعة التعاون ودعم التفاهمات الثنائية في العديد من المجالات، بما يعزز جهود استقرار البلدين، والمنطقة.

وكان من المؤمل ان يزور العراق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الا ان حادثة وفاته اثر تحطم مروحيته حالت دون إتمام الزيارة، وقد زار رئيسي العراق عندما تولى منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في 8 من شباط 2021، بدعوة من نظيره العراقي فائق زيدان، وقد التقى رئيسي في حينها كبار المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فضلاً عن مسؤولين آخرين من مختلف القوى السياسية.