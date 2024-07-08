2024-07-08 22:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت شركة بغداد للمشروبات الغازية، ربحا 72.1 مليار دينار خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 27٪. وحققت الشركة، اداءا جيدا خلال الربع الثاني من العام 2024، اذ وصلت أرباحها 45.2 مليار دينار، بعد تحسن إيراداتها المالية التي وصلت الى 381.7 مليار دينار. وتجاوزت موجودات الشركة 705.8 مليار دينار، بعد ان كانت في نهاية العام الماضي، 642.6 مليار دينار. تسيطر شركة بغداد على السوق العراقي، بسبب ضعف منافسيها.