بدء تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر بشكل جزئي

2024-07-08 22:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجزائر بدأت، الخميس، الماضي تشغيل المرحلة الأولى من أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في البلاد بهدف زيادة الإنتاج بواقع 450 ميغاوات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في بيان قامت سونلغاز عبر شركتها الفرعية سونلغازإنتاج الكهرباء ابتداءً من يوم الخميس 4 يوليو 2024 بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم، وذلك من خلال دخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة. وجاء في البيان هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية، بما يصل إلى 450 ميغاوات كمرحلة أولى.