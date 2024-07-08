بيزشكيان يؤكد دعم بلاده لحزب الله في مواجهة اسرائيل

2024-07-08 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان الاثنين، دعم بلاده لحزب الله اللبناني، مستنكرا "سياسات الحرب" التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين والشعوب الأخرى في المنطقة. وأعرب بيزشكيان في رسالة موجهة إلى الأمين العام للحركة اللبنانية، حسن نصر الله، بثتها الوكالة الرسمية الايرانية، أن إيران لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الاقليمية في مواجهة إسرائيل، مضيفا أن نهج الدفاع عن "المقاومة" متجذر في السياسات المبدئية لإيران وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده "لن تتردد في دعم لبنان وأمنه في الوقت المناسب"، مضيفا أن على إسرائيل إدراك عواقب افعاله في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بلبنان. ومنذ