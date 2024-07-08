الإطاحة بثلاثة عناصر من "أشبال الخلافة" في الأنبار

2024-07-08 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاثنين، الإطاحة بثلاثة عناصر ينتمون إلى ما يسمى بـ"أشبال الخلافة" في الأنبار. وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبمشاركة القوات البرية المتواجدة في قاطع المسؤولية، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على ( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في منطقة الرمانة بمحافظة الأنبار". وأضاف البيان، أن المطلوبين كانوا ينتمون إلى "داعش" في فصيل ما يسمى "أشبال الخلافة" وقاموا بأعمال تخريبية وإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمواطنين آنذاك"، مبينا أنه قد