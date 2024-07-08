2024-07-08 23:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اتهم وزير مالية حكومة اقليم كردستان آوات شيخ جناب، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية، بخلق المشكلات أمام دفع رواتب الموظفين بذريعة التدقيق كل مرة. وقال المكتب الإعلامي للوزير، إن “وزير المالية آوات شيخ جناب، استقبل وزير المالية والاقتصاد ليو جيون القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في إقليم كردستان ووفداً مرافقاً”. ولفت إلى أن “جناب، ناقش […]

ظهرت المقالة وزير مالية كردستان: الحكومة الاتحادية تخلق المشكلات أمام دفع رواتب موظفي الإقليم أولاً على ايشان.