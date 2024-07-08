وزير الكهرباء يعلن إطلاق المرحلة الثانية للحملات المكثفة لمعالجة الاختناقات
2024-07-08 23:18:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، إطلاق المرحلة الثانية للحملات المكثفة والعاجلة لمعالجة الاختناقات وتدعيم أداء شبكات التوزيع في بغداد والمحافظات .
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية ، وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، يعلن إنطلاق المرحلة الثانية لحملات مكثفة وواسعة لتأهيل شبكات التوزيع ، بعد إنجاز المرحلة الأولى ، وستليها مرحلة ثالثة ولحين انتهاء موسم الصيف ، مشتملة نصب المحطات الثابتة والمتنقلة بمراكز الحمل ، وإستحداث المغذيات ، ونصب المحولات ، وتدعيم أسلاك الشبكة الكهربائية ، لتواكب الاحمال المتزايدة ، والطلب على الطاقة" .
وأضافت، أن "السقف الزمني للمرحلة الثانية للحملة يكون مدة أقصاها (١٥) يوماً ، متضمنةً تواجد ميداني لجهد خدمي متكامل ، مهيأ بكامل معدات ولوازم الشبكة ، ويكون التنفيذ في المناطق التي جرى تشخيص عدم أستقرارية تجهيزها بشكل منتظم" .
وأشارت إلى أن "الحملة ستشمل اعمال كالاتي:
● نصب محطات ثانوية متنقل جهد ( ١١ / ٣٣ ك. ف) .
● تجهيز ونصب ( ٣٢٢٦) محولة توزيع ( ١١ ك.ف )
● نصب (٥١٥٥٠) عمود بأحجام مختلفة .
● تجهيز ومد أسلاك الشبكة الجديدة .
● تجهيز ومد قابلوات ضغط عالي بأطوال مختلفة .
●تجهيز ومد قابلوات الضغط الواطئ .
ووجه الوزير تشكيل لجان لمتابعة توزيع المواد أعلاه ، مؤكداً إن إنتاج الوزارة سجل أرقاماً غير مسبوقة بلغ ( ٢٧،٣٤٤،) ميكا واط ، وجاري العمل على تطوير قطاع النقل وتحقيق السعات والأناحات الملائمة ، مع توسعة ومعالجات واسعة لشبكات التوزيع .
أعلنت وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، إطلاق المرحلة الثانية للحملات المكثفة والعاجلة لمعالجة الاختناقات وتدعيم أداء شبكات التوزيع في بغداد والمحافظات .
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية ، وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، يعلن إنطلاق المرحلة الثانية لحملات مكثفة وواسعة لتأهيل شبكات التوزيع ، بعد إنجاز المرحلة الأولى ، وستليها مرحلة ثالثة ولحين انتهاء موسم الصيف ، مشتملة نصب المحطات الثابتة والمتنقلة بمراكز الحمل ، وإستحداث المغذيات ، ونصب المحولات ، وتدعيم أسلاك الشبكة الكهربائية ، لتواكب الاحمال المتزايدة ، والطلب على الطاقة" .
وأضافت، أن "السقف الزمني للمرحلة الثانية للحملة يكون مدة أقصاها (١٥) يوماً ، متضمنةً تواجد ميداني لجهد خدمي متكامل ، مهيأ بكامل معدات ولوازم الشبكة ، ويكون التنفيذ في المناطق التي جرى تشخيص عدم أستقرارية تجهيزها بشكل منتظم" .
وأشارت إلى أن "الحملة ستشمل اعمال كالاتي:
● نصب محطات ثانوية متنقل جهد ( ١١ / ٣٣ ك. ف) .
● تجهيز ونصب ( ٣٢٢٦) محولة توزيع ( ١١ ك.ف )
● نصب (٥١٥٥٠) عمود بأحجام مختلفة .
● تجهيز ومد أسلاك الشبكة الجديدة .
● تجهيز ومد قابلوات ضغط عالي بأطوال مختلفة .
●تجهيز ومد قابلوات الضغط الواطئ .
ووجه الوزير تشكيل لجان لمتابعة توزيع المواد أعلاه ، مؤكداً إن إنتاج الوزارة سجل أرقاماً غير مسبوقة بلغ ( ٢٧،٣٤٤،) ميكا واط ، وجاري العمل على تطوير قطاع النقل وتحقيق السعات والأناحات الملائمة ، مع توسعة ومعالجات واسعة لشبكات التوزيع .