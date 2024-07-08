وزير الكهرباء يعلن إطلاق المرحلة الثانية للحملات المكثفة لمعالجة الاختناقات

2024-07-08 23:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، إطلاق المرحلة الثانية للحملات المكثفة والعاجلة لمعالجة الاختناقات وتدعيم أداء شبكات التوزيع في بغداد والمحافظات .وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية ، وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، يعلن إنطلاق المرحلة الثانية لحملات مكثفة وواسعة لتأهيل شبكات التوزيع ، بعد إنجاز المرحلة الأولى ، وستليها مرحلة ثالثة ولحين انتهاء موسم الصيف ، مشتملة نصب المحطات الثابتة والمتنقلة بمراكز الحمل ، وإستحداث المغذيات ، ونصب المحولات ، وتدعيم أسلاك الشبكة الكهربائية ، لتواكب الاحمال المتزايدة ، والطلب على الطاقة" .وأضافت، أن "السقف الزمني للمرحلة الثانية للحملة يكون مدة أقصاها (١٥) يوماً ، متضمنةً تواجد ميداني لجهد خدمي متكامل ، مهيأ بكامل معدات ولوازم الشبكة ، ويكون التنفيذ في المناطق التي جرى تشخيص عدم أستقرارية تجهيزها بشكل منتظم" .وأشارت إلى أن "الحملة ستشمل اعمال كالاتي:● نصب محطات ثانوية متنقل جهد ( ١١ / ٣٣ ك. ف) .● تجهيز ونصب ( ٣٢٢٦) محولة توزيع ( ١١ ك.ف )● نصب (٥١٥٥٠) عمود بأحجام مختلفة .● تجهيز ومد أسلاك الشبكة الجديدة .● تجهيز ومد قابلوات ضغط عالي بأطوال مختلفة .●تجهيز ومد قابلوات الضغط الواطئ .ووجه الوزير تشكيل لجان لمتابعة توزيع المواد أعلاه ، مؤكداً إن إنتاج الوزارة سجل أرقاماً غير مسبوقة بلغ ( ٢٧،٣٤٤،) ميكا واط ، وجاري العمل على تطوير قطاع النقل وتحقيق السعات والأناحات الملائمة ، مع توسعة ومعالجات واسعة لشبكات التوزيع .