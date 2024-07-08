2024-07-08 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تتزامن موجة حارة طويلة تتجاوز درجات الحرارة فيها الـ 50 مْ، الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام (عاشوراء) في العراق.

وتشير المراصد الجوية، الى ان "موجة حارة طويلة متوقعة على البلاد قد تستمر 10 أيام تترواح فيها درجات الحرارة ما بين 48 و 51 درجة مئوية وفي بغداد 49 مْ".

وتلفت الى، ان "ارتفاع درجات الحرارة مجدداً يتزامن مع بداية الأيام العشرة الأولى من شهر محرم التي تشهد شعائر حسينية وكثافة في حركة الزائرين لاسيما في كربلاء".

وتقترب الحرارة وفقاً للأرصاد من الـ "50 درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق الشمالية والغربية، حيث تتجاوز الـ 50 مْ أحياناً في الجنوب".

وتوقعت بان تكون الأجواء "مرهقة في محافظات بابل والنجف والديوانية وذي قار والبصرة وميسان".

وكانت ‏الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت بوقت سابق اليوم الإثنين، (8 تموز 2024)، تقريراً حول ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من غد الثلاثاء ولغاية الجمعة المقبلة.

ويستمر تأثير البلاد بحسب تقرير الأنواء الجوية "امتداد المنخفض الجوي الحرارة الموسمي وتصل الحرارة الى (50) درجة مئوية، يوم الخميس في كل من المحافظات (واسط، بابل، النجف، الديوانية) فيما تصل في ‏(ميسان، الناصرية، المثنى) يومي الخميس والجمعة الى (50) درجة مئوية".

ويلفت تقرير الأنواء الى، ان "البصرة ستسجل (50) درجة مئوية يوم الخميس بينما ستسجل (51) درجة يوم الجمعة".

وعطلت محافظة البصرة الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس المقبل بسبب توقعات ارتفاع درجات الحرارة.