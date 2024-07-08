بيشمركة السليمانية بطلا لدوري أشبال كرة القدم للمجموعة الذهبية

2024-07-08 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج فريق نادي بيشمركة السليمانية، يوم الاثنين، بلقبِ دوري أشبال العراق (المجموعة الذهبية) للموسم 2023/ 2024.

وجرت المباراة في ملعبِ التاجي الرياضي، فيما حصل فريقُ نادي نفط ميسان على المركز الثاني، حيث وزع عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم أحمد الموسوي، الأوسمةَ على الفائزين بالمركزين الأول والثاني، والجوائز والدروع على الطاقم التحكيميّ والمشرفين.

وشارك في توزيعِ أوسمة وجوائز حفل التتويج كل من رئيس نادي نفط ميسان احمد سالم ورئيس نادي التاجي طه عبد حلاته وممثل نادي بيشمركة السليمانية وسام محمد بازك.