2024-07-08 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الاثنين، ملاكات الوزارة، لاستنفار جهودها في دعم منتخب العراق، في مشوار التأهل لبطولة كأس العالم، ومرحلة التأهل للبطولة، خاصة عن طريق تأهيل وإدامة ملعب البصرة الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المبرقع اجتمع مع الملاك المتقدم في وزارة الشباب والرياضة، وبحث معهم سبل استنفار الجهود كافة لدعم مسيرة المنتخب الوطني العراقي في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وأكد المبرقع، على "ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة المصيرية لمنتخبنا الوطني والوقوف إلى جانبه لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم، الهدف الذي ينتظره جميع العراقيين، وذلك عبر وضع الخطط المطلوبة لهذا الشأن منها خطة إعلامية متكاملة لإظهار العراق بأفضل صورة كما هو معهود، وعكس الصورة الإيجابية الباذخة في العطاء والكرم للشعب والجمهور العراقي الكبير، فضلاً عن دعم المنتخب في مسيرته الوطنية".

وأشار إلى "ضرورة إتمام أعمال التأهيل والإدامة والتنظيف الخاصة بالمدينة الرياضية وملعب البصرة الدولي، ليظهرا بالشكل اللائق قبل خوض منتخبنا مباراته الأولى مع نظيره المنتخب العُماني في الخامس من شهر أيلول المقبل من هذا العام"، مضيفاً أن "الوزارة سوف تنسق مع الجهات المعنية لأجل تسهيل مهمة مرافقة الجماهير العراقية للمنتخب في مبارياته التي تجرى خارج أرضه".