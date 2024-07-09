وزير التجارة تؤكد أهمية عقد اللجنة العراقية الصومالية المشتركة

2024-07-09 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التجارة أثير داود الغريري، أهمية عقد اللجنة العراقية الصومالية المشتركة.وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، التقى وزير التجارة أثير داود الغريري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية حمزة عبدي بري والوفد المرافق له في دار الضيافة الحكومي ببغداد وبحضور وزير الزراعة عباس جبر المالكي".وأضاف، إنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين العراق والصومال والتعاون في مجال استيراد الثروة الحيوانية وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين في عام 1971".وأكد الوزير الغريري، "على حرص حكومة العراق على تعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة ومنها الصومال الفدرالية وتوسيع التجارة البينية بينهما وبما يخدم المصالح المتبادلة ."وأشار الوزير خلال اللقاء "الى أهمية عقد اللجنة العراقية الصومالية المشتركة، التي لم تعقد منذ عام 1974، وتفعيل التعاون في مجال تصدير المنتجات العراقية، مثل التمور والمنتجات الزراعية، إلى الصومال. "من جانبه أكد " رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية السيد حمزة عبدي بري" ، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق في مختلف المجالات، وفتح قنوات جديدة للتعاون المشترك وبما يحقق المنافع المتبادلة . "وفي ختام اللقاء، "اتفق الجانبان على قيام وزيري التجارة والزراعة، برفقة مجموعة من رجال الأعمال، بزيارة إلى الصومال لتعزيز هذه الروابط وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين."هذا وحضر اللقاء "من وزارة التجارة مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض فاخر الهاشمي ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الدكتور حيدر الكرعاوي . "