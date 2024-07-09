محافظ صلاح الدين يصدر توجيهات خاصة بشهر محرم

2024-07-09 00:12:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأصدر محافظ صلاح الدين بدر الفحل، توجيهات خاصة بشهر محرم الحرام.وذكر مكتب المحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين، بدر الفحل رئيس اللجنة الأمنية العليا، ترأس الاجتماع الأمني الدوري بحضور القادة الأمنيين ومديري الدوائر الأمنية ومعاون المحافظ للشؤون الأمنية مساء اليوم الاثنين ، وتركز النقاش في الاجتماع حول جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، ولا سيما خلال شهر محرم الحالي".وأضاف، " كما تمت مناقشة الخطة الأمنية الموضوعة لإجراء زيارة شهر محرم وتوفير الأجواء اللازمة لحماية الزوار، كما أكد المحافظ على تفعيل الجهد الاستخباري لحماية المواطنين ومتابعة ملف المخدرات والمؤثرات العقلية".وتابع، انه "تم بحث آخر المستجدات على الساحة الأمنية واستعراض الخطط الأمنية المرسومة والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية".وشدد المحافظ، بحسب البيان، على "حرص الحكومة المحلية لدعم الملف الأمني وتسخير جميع الإمكانيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي في المحافظة".