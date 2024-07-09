السوداني يوجه دعوة للرئيس الإيراني المنتخب لزيارة العراق

2024-07-09 00:24:57 - المصدر: قناة الثامنة

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، فيما وجه له خلال الاتصال دعوة لزيارة العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الجديد مسعود بزشكيان". مضيفا، أن رئيس الحكومة هنأ خلال الاتصال، الرئيس الإيراني بمناسبة فوزه في الانتخابات، كما بارك الجمهورية الإسلامية نجاحها في إجراء الانتخابات خلال فترة وجيزة، بعد الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والمرافقين لهما. وأوضح البيان، أن "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية، والتأكيد على استمرار جهود التعاون المشترك، في مختلف القطاعات والملفات