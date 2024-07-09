2024-07-09 00:24:57 - المصدر: قناة الثامنة

اتّهمت حركة حماس الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعرقلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة والإفراج عن رهائن في غزة، مع بذل الوسطاء جهودا إضافية من أجل التوصل لاتفاق. وجاء في بيان لحماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يقوم بوضع مزيد من العقبات أمام المفاوضات". متهما إياه بأنه يصعد "عدوانه" ضد الفلسطينيين عن طريق محاولات تهجيرهم قسرا من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق. ومع اندلاع معارك ضارية في مدينة غزة الإثنين، وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق أوامر الإخلاء في شمال القطاع، ما دفع آلاف الفلسطينيين للفرار. وفي بيان أصدره الأحد، جدّد مكتب نتانياهو التأكيد على أن أي اتفاق يبرمه مع حماس