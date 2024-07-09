إيعاز من قيادة عمليات بغداد لحل تكدس العجلات بسيطرة الصقور

2024-07-09 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوعز قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد التميمي، مساء الإثنين، (8 تموز 2024)، بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للحيلولة دون تكدس عجلات الحمل في سيطرة (الصقور) غربي العاصمة.

وذكر بيان للعمليات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "معاون قائد العمليات يرافقه العميد مدير سيطرات الكرخ وعدد من ضباط هيئة الركن وبجولة ليلية، تفقد الإجراءات الأمنية في سيطرة (الصقور) المدخل الغربي للعاصمة بغداد، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لتسهيل حركة العجلات بكافة انواعها والحيلولة دون تكدس عجلات الحمل والانتظار لاوقات طويلة في السيطرة".

كما أطلع معاون قائد العمليات بحسب البيان "عن كثب على عمل السيطرات الخارجية والوقوف على آلية التفتيش فيها".

وأكد على "أهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل مرورهم دون التأثير على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمل السيطرة".