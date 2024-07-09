ممثلو شركات الصرافة يلغون إضرابهم

2024-07-09 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن ممثلو شركات الصرافة في العراق ، الغاء اضرابهم الى اشعار اخر بعد حل مشاكل عملهم في المطار والمنافذ الحدودية.وقال مصدر مصرفي لوكالة الانباء العراقية (واع) ، أن "ممثلي شركات الصرافة في العراق اعلنوا عن الغاء اضرابهم الى اشعار اخر بعد الاجتماع مع مكتب رئيس الوزراء والكادر المتقدم في البنك المركزي العراقي والاتفاق على حل مجموعة من المشاكل المتعلقة بشركات الصرافة وايجاد الحلول اللازمة والداعمة لعمل هذه الشركات وبالخصوص تلك المتعلقة بتنظيم الية العمل في المطار والمنافذ الحدودية وما يتعلق بها من اجراءات ادارية وتنظيمية وفنية" .