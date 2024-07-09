2024-07-09 01:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوعز قائد عمليات بغداد يوم الاثنين، بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة للحيلولة دون تكدس عجلات الحمل في سيطرة (الصقور) غربي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة: إن ذلك جاء "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تفقد اللواء معاون قائد العمليات يرافقه العميد مدير سيطرات الكرخ وعدد من ضباط هيئة الركن وبجولة ليلية، الإجراءات الأمنية في سيطرة (الصقور) المدخل الغربي للعاصمة بغداد".

وأضاف أن ذلك يأتي ايضاً بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لتسهيل حركة العجلات بكافة انواعها والحيلولة دون تكدس عجلات الحمل والانتظار لأوقات طويلة في السيطرة انفاً بالإضافة الى الإطلاع عن كثب على عمل السيطرات الخارجية والوقوف على آلية التفتيش فيها.

وفي سياق متصل اكد اللواء المعاون على أهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل مرورهم دون التأثير على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمل السيطرة.