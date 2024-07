2024-07-09 08:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قام محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، بزيارة تفقدية لمستشفى الناصرية العام “التركي” في أوقات متأخرة من الليل. وبحسب بيان لمكتب المحافظ فان الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة المحلية بالوقوف ميدانيًا على الخدمات الصحية ومتابعتها. وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على سير العمل في جميع أقسام المستشفى، واستمع...

The post محافظ ذي قار يتفقد مستشفى الناصرية العام في وقت متأخر من الليل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.