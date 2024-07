علماء الفلك يرصدون توقعات الابراج اليوم الثلاثاء تعرفوا عليها

2024-07-09 08:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

الحمل ♈ تتطلب منك اليوم الأعمال الكثيرة الاهتمام بقصة صحية عابرة. حاول تنظيم مهامك وإعطاء نفسك بعض الراحة لأنك تشعر بتزايد المسؤوليات مع قلة الوقت. حاول أن تكون نشيطًا وتنجز المهام الضرورية فقط إذا شعرت بالتعب.عاطفياً: لا تنصت لكلام الناس، ابحث عن الحب الذي يريح قلبك وعقلك وكن مرنًا في...

