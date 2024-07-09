انخفاض صافي الربح لشركة "زين" للاتصالات خلال النصف الاول بـ2024

2024-07-09 09:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفصحت شركة الخاتم للاتصالات TZNI، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الفصلية للفصل الاول من العام 2024. وذكرت الشركة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن صافي الربح المتحقق خلال النصف الاول من 2024 انخفض؛ بسبب انخفاض صافي الإيرادات القابلة للتحويل والإيرادات الأخرى. وأضافت، أن صافي الإيرادات المتحققة بلغت 321 مليار دينار بارتفاع 13 على أساس سنوي، مشيرة الى أن قيمة فائض العمليات الجارية بلغت 27 مليار دينار بارتفاع 188 على أساس سنوي. وبشأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بينت الشركة، أن قيمة الارباح بلغت 120.3 مليار دينار عراقي، بارتفاع بلغ 12 على أساس سنوي. واشارت الى أن قيمة صافي الربح بلغت 20 مليار دينار عراقي، اي بانخفاض بلغت نسبته 48 على أساس سنوي.