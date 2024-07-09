الرئيس الإيراني المنتخب: نولي أهمية كبيرة للعراق العظيم

2024-07-09 09:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للعراق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حسبما أعلنته وسائل إعلام ايرانية رسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت تلك الوسائل، إن الرئيس العراقي هنأ بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الإيرانية، واصفا في الوقت ذاته العلاقات بين العراق وإيران بأنها "عميقة وقوية وتتوافق مع مصالح البلدين.

وأكد رشيد اهتمام بلاده بالحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها وكذلك إيجاد الأساس لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.

من جهته أعرب بزشكيان عن أمله في تعميق وتطوير هذه العلاقات في المستقبل القريب بالتعاون مع كبار المسؤولين في البلدين.

وقال الرئيس الإيراني المنتخب "إننا نولي أهمية كبيرة لبلد العراق العظيم"، مردفا بالقول إن "البلدين لديهما وجهات نظر ومواقف مشتركة في العديد من المجالات، وهو ما يناسب تعميق العلاقات وتطوير التعاون".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى أمس الأثنين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، ووجه له دعوة رسمية لزيارة العراق.