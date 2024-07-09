2024-07-09 09:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر عسكري بأن إسرائيل شنت هجوما جويا استهدف موقعا في محيط مدينة بانياس السورية مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وجاء في تقرير الوكالة “مصدر عسكري: حوالي الساعة 00:20 بعد منتصف ليل 9-7-2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفا […]

ظهرت المقالة إسرائيل تشن هجوماً جوياً على مواقع في مدينة بانياس السورية أولاً على ايشان.