بيريز يرفض التخلي عن رئاسة ريال مدريد

2024-07-09 09:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيدرس رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الترشح لولاية سابعة في النادي الملكي.ويخوض فلورنتينو بيريز ولايته السادسة لرئاسة ريال مدريد، والرابعة على التوالي، التي تنتهي في عام 2025.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز يدرس بقوة الترشح مرة أخرى في الانتخابات القادمة لرئاسة ريال مدريد.وأضاف التقرير أن بيريز متحمس بشكل خاص لبعض التحديات، مثل بطولة السوبر ليج وتوسيع المدينة الرياضية، أو الاستمرار في زيادة سجل إنجازات النادي والأرباح من البرنابيو.وكذلك ضمان حصول "سانتياجو برنابيو" على حق تنظيم نهائي كأس العالم 2030.وكانت هناك أنباء تشير إلى إمكانية تقاعد فلورنتينو بيريز، بسبب عمره ومشاكله الصحية، لكن الأمور تحسنت، والآن يفكر في خدمة النادي 4 سنوات أخرى.وأكد التقرير أن بيريز اعترف لأشخاص مقربين منه أنه لا يستبعد الترشح لانتخابات عام 2025.وتشير التقارير إلى أنه في حال ترشح بيريز لولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد، سيفوز بها دون شك.المصدر: كورة