اليوم .. إسبانيا تواجه فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

2024-07-09 09:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتشهد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) تحدياً استثنائياً اليوم الثلاثاء حين يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي على ملعب «أليانز أرينا» في أول مواجهات نصف نهائي المنافسة المقامة في ألمانيا.وكان منتخب إسبانيا فاز على نظيره الألماني 2-1 في ربع النهائي، ليبخّر آماله في التتويج باللقب على أرضه، بينما أقصى المنتخب الفرنسي نظيره البرتغالي،لتكسر فرنسا نحساً لازمها في ركلات الترجيح دام 18 عاماً في البطولات الكبرى بعد أن خسرت نهائي مونديال ألمانيا عام 2006، ثم أمام سويسرا في ثمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس أوروبا صيف عام 2021، وبعدها نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين عام 2022.ويأمل المنتخب الإسباني في وضع حد لمسلسل خيباته في البطولات الكبرى خلال الأعوام الماضية، وهو يملك الآن فرصة احتكار الرقم القياسي بعدد لقب البطولة الذي يتشاركونه حالياً مع ألمانيا نفسها بثلاث كؤوس.وبفضل تشكيلتها المنسجمة التي تجمع مزيجاً من الشباب الواعد وأصحاب الخبرة المتميزين تبدو إسبانيا هي المرشح الأكبر لعبور فرنسا والتتويج باللقب. ومع نجوم موهوبين أمثال الجناحين لامين جمال، أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا بعمر 16 عاماً، ونيكو ويليامز (21 عاماً) اللذين شكلا ثنائياً رائعاً أرعب دفاعات الخصوم بسرعتهما ومهارتهما ومعهما بيدري (21 عاماً)، ومايسترو خط الوسط رودري البالغ 28 عاماً، وفابيان رويز، حيث تثق إسبانيا في قدرة هؤلاء اللاعبين على المُضي قُدماً حتى منصة التتويج.في المقابل على فرنسا إظهار وجه مخالف أمام إسبانيا للبقاء على آمالها في المنافسة على اللقب ولم ينجح المنتخب الفرنسي في تسجيل أهداف من لعب مفتوح في ثماني ساعات بالبطولة حتى الآن، لكن ذلك لم يمنعه من التأهل للدور قبل النهائي، لأنه لم يتلق أي أهداف من لعب مفتوح أيضاً.المصدر : كورة