اغلاق 8 شركات للسفر ومكاتب دلالية مخالفة في بغداد

2024-07-09 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اغلاق 8 شركات للسفر ومكاتب دلالية مخالفة في جانب الكرخ من العاصمة. وذكرت القيادة في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أنه قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ بالفرقة الثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من جهاز الامن الوطني، مديرية الأمنالسياحي تمكنت من اغلاق 8 شركات وعدد من المكاتب غير المجازة واعتقال ثمانية من اصحابها مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها، وفق محضر غلق اصولي وذلك ضمن مناطق الحرية، الدولعي، حي الجامعة في جانب الكرخ. وأضافت انه تم احالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.