إيران ترجح ارتفاع صادراتها إلى العراق لـ 12 مليار دولار

2024-07-09 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد المسؤول المشرف على المستشارية التجارية الايرانية في بغداد فرزاد بيلتن، بأن صادرات السلع الايرانية المتجهة من بلاده الى العراق، سجلت في غضون الاشهر الثلاثة الماضية زيادة بواقع 27 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولفت بيلتن الى اهم السلع التي ارسلت الى العراق ضمن الصادرات الايرانية خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي وقضبان الحديد والصلب، وفاكهة التفاح الطازج، وسبائك الحديد والصلب، بحسب وكالة ارنا الايرانية الرسمية. بخصوص قيمة الصادرات الايرانية الى العراق، خلال الفترة ذاتها، صرح المشرف على المستشارية التجارية في بغداد انه وفقاً لاحصائيات دائرة الكمارك الايرانية، فقد بلغت قيمة الصادرات 3 مليارات دولار، وبما يشير الى نمو بواقع 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيت بلغت قيمة الصادرات انذك مليارين و346 مليون دولار. ورجّحت إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، ارتفاع صادرات إيران إلى العراق لـ 12 مليار دولار. منتصف شهر تموز الماضي 2023، أعلن المدير العام للكمارك في ايران، محمد رضواني، تصدير سلع غير نفطية بقيمة 2.3 مليار دولار الى العراق خلال ثلاثة أشهر.