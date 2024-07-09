2024-07-09 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، ان العراق يمر بأفضل موسم تسويق للحنطة في عام 2024 بتاريخه.

وقال الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، "بما يتعلق بموسم تسويق الحنطة لعام 2024، يعد هو الموسم الأول في تاريخ العراق، حيث وصلت كميات الاستلام في الشركة العامة لتجارة الحبوب أكثر من 5 ملايين و945 ألف طن لغاية الخامس من تموز الجاري" مؤكدا ان "الاستلام مازال مستمراً وهناك كميات ببعض المحافظات خاصة محافظات إقليم كردستان الثلاثة وكركوك ونينوى".

وبين انه "وخلال الخمسة أيام المقبلة، سيتم اغلاق الاستلام لمحافظتي كركوك ونينوى، وتستمر محافظات الإقليم الثلاثة بالاستلام لمدة ما يقارب عشرين يوما" مشيرا الى ان "هذا الجهد الكبير كان بسبب الدعم الحكومي والمتابع الشخصية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيه بإرسال المبالغ المالية الى الفلاحين يوم بيوم، كما لا توجد أي مشاكل تذكر بعملية بموسم تسويق الحنطة لعام 2024".

وأضاف الكرعاوي، انه "حسب التوقعات فان الكميات التي سوف تستلم خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 ستصل الى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون طن، وهذه الكمية سوف تسد حاجة العراق لما يقارب سنة إضافة الى ثلاثة اشهر خزين استراتيجي، وهناك إمكانية لبقاء ما يقارب مليون ونصف طن زيادة على كمية الحاجة وكذلك الخزين الاستراتيجي، وهذا المليون والنصف المليون سوف تبحث الوزارة إمكانية تصديرها الى دول الجوار وباقي دول العالم، وهذا الامر سيكون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه".