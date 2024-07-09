رحلة علاج تنتهي بمأساة.. وفاة سعودية بعد عملية "شفط دهون" في مصر

2024-07-09 10:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر







علّق عضو في نقابة الأطباء المصرية، على واقعة وفاة امرأة سعودية داخل مستشفى بالقاهرة الجديدة، بعد إجرائها جراحة تجميلية، الجمعة، موضحا طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والعقوبات التي قد تطال الطبيب أو المنشأة الطبية.





وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السيدة الراحلة، فاطمة العجل، سافرت إلى مصر مع شقيقتها لإجراء جراحة "شفط دهون"، لكن بعد عملية استمرت 7 ساعات، توفيت العجل وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.





وصرح عضو نقابة الأطباء المصرية، خالد سمير، لـ"عكاظ"، بأن النقابة تتحرك "للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية".





وأكد أن النقابة لم تتلقّ أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.







