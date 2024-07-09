اليوم .. اختتام منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال بكرة اليد

2024-07-09 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتختتم اليوم الثلاثاء منافسات البطولة العربية الأولى للأشبال (زون الشام والخليج) لكرة اليد المقامة في محافظة النجف الأشرف بمشاركة منتخبات العراق، السعودية، البحرين، الأردن، وسوريا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "ليوث الرافدين يخوض اليوم مباراته أمام نظيره السوري لتحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الرابعة عصراً على قاعة السلام ".وأضاف أن " المباراة الختامية للبطولة ستقام في الساعة السادسة من مساء بعد انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب السعودية ونظيره البحريني ".يشار الى أن ليوث الرافدين استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة (40 - 28)، فيما خسر مباراته الثانية أمام المنتخب البحريني بـ(35-18)، وخسر ثالث مبارياته أمام المنتخب السعودي بنتيجة (44-26) هدفاً ، وتعادل في آخر مبارياته أمام المنتخب السوري بنتيجة (27-27) هدفاً.