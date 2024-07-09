شجار مسلح ينتهي بمقتل شخصين امام مصفى نفطي في أربيل

2024-07-09 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، بسقوط قتيلين وجريح جراء شجار مسلح اندلع بين سائقي الحوضيات النفطية وحراس مصفى كار في محافظة أربيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شجارا مسلحا على طابور اندلع صباح اليوم، بين سائقي الحوضيات النفطية وحراس مصفى كار في أربيل، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث".

وأضاف أن "الشجار اندلع أمام بوابة مصفى شركة (كار كروب) في ناحية كوركوسك التابعة لقضاء خبات في محافظة أربيل".