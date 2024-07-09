اجرام بغداد تطيح بمتهم سرق 35 مليون دينار مع مصوغات ذهبية من دار في الفحامة

2024-07-09 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، الإطاحة بمتهم سرق 35 مليون دينار مع مصوغات ذهبية من دار في الفحامة شمالي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها في مكتب الزهور تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (35) مليون دينار مع مصوغات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الفحامة شمالي بغداد".

وأضافت، إن "عملية إلقاء القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز بتعرض إحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى المتهم وإلقاء القبض عليه".

وتابعت: "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بسرقة الدار"، مؤكدة أنها "دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".