انخفاض أسعار خامي البصرة مع تراجع النفط عالميا

2024-07-09 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء ، مع انخفاض أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 90 سنتا ليصل الى 82.08 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 90 سنتا ليصل الى 84.93 دولاراً.ً

وانخفضت أسعار النفط، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن تسبب إعصار ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في الولايات المتحدة في تكساس في أضرار أقل مما توقعته الأسواق مما خفف المخاوف بشأن الإمدادات