2024-07-09 10:42:06 - المصدر: منصة إيشان

وجهت وزارة الخارجية الأميركية، رسالة الى الحكومة التركية بشأن عملياتها في شمال العراق، فيما شددت على ضرورة تنسيق العمليات مع بغداد واربيل. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، “على تركيا التنسيق مع العراق وإقليم كردستان بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها خارج الحدود، لحماية المدنيين”. فيما أكد ميلر تفهم بلاده للخطر المستمر الذي […]

ظهرت المقالة واشنطن تعلق على العمليات التركية شمالي العراق أولاً على ايشان.