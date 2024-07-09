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مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بشجار بين سائقي ناقلات وحراس مصفاة نفطية في أربيل

مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بشجار بين سائقي ناقلات وحراس مصفاة نفطية في أربيل
مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بشجار بين سائقي ناقلات وحراس مصفاة نفطية في أربيل
2024-07-09 10:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص بسبب شجار بين سائقي ناقلات نفطية و حراس مصفاة شركة "كار" في محافظة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع صباح اليوم حيث نشب عراك بين سائقي ناقلات التي تنقل النفط ومشتقاته و حراس مصفاة شركة (كار) بمنطقة خبات في اربيل".

واضاف ان "سبب الشجار كان خلافا على دور وقوف السائقين لنقل النفط حيث تبادل حراس المصفاة و السائقين إطلاق النار وتسبب بمقتل شخصين واصابة ثالث بجروح بليغة".

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