سوق العسل في السليمانية.. طعم متجدد يمتزج بعبق تاريخ قديم (صور)

2024-07-09 10:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما أن تدخل مدينة السليمانية حتى تجرك قدماك نحو السوق الكبير، وتحديدا الى سوق العسل والذي يعود تاريخه إلى مئات السنين ويضم انواعا عديدة من العسل ومنتجات محلية أخرى.

يقول كاكه حمه (في العقد الثامن من عمره) وهو من أقدم أصحاب محال بيع العسل في سوق السليمانية في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز إن "هذا السوق هو من أقدم الأسواق في السليمانية وهو السوق الكبير سابقا ويعود تاريخ تشييده إلى العام 1780".

ويضيف كاكه حمه أنه يعمل في هذه المهنة منذ 60 عاماً وقد اخذ المهنة من والده، ويعمل فيها لغاية الآن، وعن مصدر العسل الذي يأتي الى محافظة السليمانية يؤكد كاكه حمه ان مصدره هو المناطق الجبلية وتحديدا "بينجوين وماوت وطويله".

وعن اسعاره يشير إلى أن العسل النحل البري يصل سعره الى نحو 120 الف دينار للكيلوغرام الواحد أما العسل الطبيعي يتراوح بين 60 إلى 70 ألفا للكيلو غرام الواحد.

ويضم كاكه حمه في محله الصغير أرشيف العسل من العام 1997 ولغاية الآن حيث يقوم بأخذ عينة من أفضل أنواع العسل في كل عام، ويحتفظ بها في محله العتيق على إحدى الرفوف، ويؤكد انه مستمر في أرشفة العسل في هذا المحل لحين مماته.

أما كاكه مروان وهو في نهاية العقد الثالث من عمره فيقول لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "غذاء الملكة" هو من العلاجات المهمة والمؤثرة لأمراض السرطان وأمراض عدم الإنجاب ويصل سعر الغرام الواحد منه إلى نحو 10 آلاف دينار.

ويضيف مروان أن "حركة السوق تعتمد على السياح وخصوصا في فصل الصيف والاكثرية تفضل العسل الطبيعي علما ان في سوق السليمانية لايوجد عسل غير طبيعي، بل يوجد نوع من أنواعه تتغذى فيه النحلة على الغذاء الاصطناعي او السكر ويكون نتاجها اقل كفائة من غيرها ولا ننصح بتناوله للمرضى".

ولا يقتصر سوق العسل في السليمانية على بيع العسل فحسب بل يحتوي على منتجات محلية أخرى كما يقول دلشاد في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، فهو يشير إلى وجود الدهن الحر والذي يصل سعره إلى نحو 20 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، وكذلك عصير التفاح الطبيعي والذي تصل سعر القنينة الواحدة إلى نحو 7 آلاف دينار، وكذلك عصير الرمان والعنب الطبيعي، وكذلك علك الماء وحلوى من السماء، ويؤكد أن مصدر تلك الأغذية هي منطقة بينجوين و ماوت و بشدر.