من ضمنها تثبيت المتعاقدين.. رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع وزيرة المالية 5 ملفات

2024-07-09 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي مع وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، 5 ملفات من ضمنها تثبيت المتعاقدين، فيما أكد حمادي العمل على انتقاء الخطاب الإعلامي البناء تجاه مختلف القضايا.جاء ذلك خلال لقاء رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي مع وزيرة المالية طيف سامي، حيث تم بحث التنسيق المشترك والتعاون وتسليط الضوء على منجزات البرنامج الحكومي لجميع الوزارات من ضمنها وزارة المالية، إضافة الى احتياجات الشبكة لتطوير البث العام وتثبيت المتعاقدين.وأكد حمادي خلال اللقاء "على الدور الذي تضطلع به الشبكة من خلال رسم السياسات وانتقاء الخطاب الإعلامي البناء تجاه مختلف القضايا والتحديات، وبما يحقق المصالح العليا للبلد".فيما أشادت وزيرة المالية "بدور الشبكة والتطور المنظور في خطابها ومؤسساتها"، متعهدة "بحل جميع الإشكاليات التي تواجه الشبكة المالية وعدم تخلفها عن سداد التزاماتها الخارجية".