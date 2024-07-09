التربية تعلن إضافة 5 درجات أخرى على نتائج الدور الأول لعدد من المرحل غير المنتهية

2024-07-09 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، إضافة 5 درجات أخرى على نتائج الدور الأول للصف الخامس الابتدائي والمراحل المتوسطة والإعدادية غير المنتهية والإعداديات المهنية بفروعها كافة، ومعاهد الفنون الجميلة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناء على ما أقرته هيئة الرأي تضاف 5 درجات جديدة إلى درجات القرار الـ5 السابقة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية للصفوف غير المنتهية، بما فيها الإعداديات المهنية بفروعها كافة، ومعاهد الفنون الجميلة".وأضاف: "كما تقرر السماح لتلاميذ الصفوف الأربعة الأولى المنتظمين بالدوام (حصراً) الذين رسبوا في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، أداء امتحانات الدور الثاني، بغض النظر عن عدد المواد الدراسية التي رسبوا بها".