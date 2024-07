بالصور: انطلاق الامتحانات التنافسية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا في جامعة ذي قار

2024-07-09 10:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:انطلقت اليوم في جامعة ذي قار الإمتحانات التنافسية للطلبة المتقدمين للدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي بحسب التوقيتات الوزارية المثبتة لأداء الامتحانات التنافسية. وذكر رئيس الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وفق لبيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الجامعة ملتزمة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية للطلبة لضمان سير الإمتحانات بسلاسة...

