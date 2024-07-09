2024-07-09 11:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن قرب انجاز 335 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى ان الحكومة حريصة على إنهاء ملف الدوام المزدوج.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك 665 مدرسة متبقية من الاتفاق العراقي الصيني يجري العمل على اكمالها وبوتيرة عالية حيث تم التوجيه بأن يكون العمل لوجبتين او ثلاثة والتي من المتوقع اكتمالها في شهر كانون الثاني من العام المقبل"، مشيراً الى أن "الفترة المقبلة ستشهد انجاز 335 مدرسة تتكون من 12 صفاً و18 صفاً و24 صفاً".

وأضاف أن "الحكومة حريصة على انهاء ملف الدوام المزدوج سيما الثلاثي والمدراس الطينية والكرفانية وبالتالي سيكون اكتمال تلك المدارس بوابة إيجابية للمضي بدعم الواقع التربوي في العراق عند استلام الالف مدرسة بالكامل"، كاشفاً عن "تشكيل لجنة سيتم عن طريقها دعوة القطاعين العام والخاص للتنافس للمضي بتأثيث المدارس المكتملة اولا وبعدها يتم ايضا تأثيث المدارس التي ستكتمل لاحقا".

وفي نهاية نسيان الماضي أعلن فريق الإعلام الحكومي، عن إنجاز 250 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية وفق الاتفاقية مع الصين، مبيناً أن مشروع الأبنية المدرسية هو أول مشاريع الاتفاقية بين العراق والصين، كما يعد الأول من ناحية التصاميم والمساحات وهو أحد أهم الملفات ومن أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي.