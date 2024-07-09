منتخب الشباب يواصل استعداداته لغرب آسيا السلوية

2024-07-09 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الشبابي بكرة السلة معسكره التدريبي الداخلي الثالث في قاعة الكرخ تحضيراً لانطلاق بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً للفترة من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي بمشاركة 6 منتخبات هي (العراق، لبنان، إيران، فلسطين، الأردن، واليمن).وقال مدرب منتخبنا التونسي ماهر خنفير في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تدريبات منتخبنا الشبابي أصبحت مكثفة وبواقع وحدتين صباحية ومسائية لرفع معدل جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وزيادة التآلف الخططي والذهني بين الجميع عند تطبيق الواجبات المختلفة والتي تدخل ضمن البرنامج التدريبي المعد لبطولة غرب آسيا التي تستضيف منافساتها قاعة الشعب للألعاب الرياضية".وأضاف أن "الوحدة التدريبية الصباحية شملت التكتيكات الهجومية والدفاعية مع التركيز على تطبيق المفردات الخططية، بينما تضمنت المسائية اللعب بين عناصر الفريق ورفع النسب التهديفية من داخل وخارج القوس إضافة إلى تنفيذ رمية (فاول شوت)".ورأى أن "قرعة الشبابي يبدو فيها التنافس عالياً لاسيما مع إيران إلى جانب اليمن في المجموعة الثانية، وأن حظوظ ليوثنا كبيرة في بلوغ المربع الذهبي، بينما ضمت المجموعة الأولى (لبنان والأردن وفلسطين)، مجدداً ثقته الكبيرة في قدرات لاعبينا للتألق في البطولة الآسيوية وتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية".وأكد أن"اتحاد اللعبة داعم بقوة لمسيرة المنتخب، إذ وفر جميع المستلزمات التي من شأنها إنجاح مشاركته، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا داخلياً وخارجياً، فضلاً عن الظهور المشرف في المسابقة والسعي إلى تحقيق نتائج متميزة تليق باسم العراق".