إعصار "بيريل" يلغي أكثر من 1300 رحلة جوية في أمريكا

2024-07-09 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 1300 رحلة جراء عاصفة بيريل التي تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس. ووفقا لبيانات موقع فلايت أوير لتتبع حركة الطيران فقد جرى إلغاء ما مجموعه 1331 رحلة جوية وتأجيل 505 رحلات أمس الاثنين حتى الساعة 6:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتصدرت شركة يونايتد إيرلاينز القائمة بإلغائها 406 رحلات تليها شركة ساوثويست إيرلاينز بحوالي 268 رحلة. وحذرت إدارة الطيران الاتحادية قبل أيام من عواصف رعدية من المتوقع أن تؤثر سلبا على حركة السفر والنقل الجوي في أنحاء البلاد