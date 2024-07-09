المصرف العقاري يعلن رفع رأس ماله لـ500 مليار ووضع خطة مدروسة لمنح القروض للمواطنين

2024-07-09 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المصرف العقاري، اليوم الثلاثاء، عن رفع رأس ماله إلى 500 مليار دينار، فيما أشار الى تأجيل البنك المركزي استقطاعات القروض لخمس سنوات.

وقال مدير المصرف عباس الجواهري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصرف العقاري رفع رأس ماله بمقدار 500 مليار دينار بعد أن كان 50 مليار دينار"، مبيناً أن "ذلك سيرفع من نشاط المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية وإقراض المواطنين لشراء وحدات سكنية".

وأضاف أنه "تم تمويل عدد من المحافظات"، لافتاً الى "أننا سنقوم بتصفية جميع الموافقات السابقة للقروض، وفتح التقديم من جديد للمواطنين للحصول وفق خطة مدروسة ومعدة".

وذكر أن "مبادرة البنك المركزي الجديدة تتضمن تأجيل الاستقطاعات لمدة 5 سنوات للقروض والذي يتيح الحرية في تدوير الأموال"، لافتاً الى أن "المصرف العقاري يعد الأول في العراق الذي إطلاق خدمة الجباية الإلكترونية لتسهيل إجراءات تسديد قروض المواطنين".

وأكد "المضي بإجراءات أتمتة أعمال المصرف".