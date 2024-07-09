يسير بخطى ثابتة.. الدولار يواصل تحليقه في الأسواق المحلية

2024-07-09 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، ارتفاعاً جديداً في البورصة والأسواق المحلية في بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 150,500 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 149,500 دينارًا لكل 100 دولار".